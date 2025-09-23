Capello non ha dubbi | L' anti-Napoli è il Milan Ma la Roma può essere l' outsider

Gazzetta.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex allenatore di tre delle cinque squadre in corsa per lo scudetto fa le carte al campionato: "L'Inter ha alcuni giocatori sotto ritmo, la Juve vive di folate. Rossoneri avanti perché non hanno le coppe". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

capello non ha dubbi l anti napoli 232 il milan ma la roma pu242 essere l outsider

© Gazzetta.it - Capello non ha dubbi: "L'anti-Napoli è il Milan. Ma la Roma può essere l'outsider"

In questa notizia si parla di: capello - dubbi

Capello non ha dubbi sulla Juve: «Tudor ora deve incidere. David? Sulla carta è il rinforzo perfetto, su Vlahovic voglio dire questo»

Milan, Capello: “Gimenez ha lasciato dei dubbi. Va detto che …”

Capello non ha dubbi: «Sarà un campionato più competitivo e difficile da leggere. La Juve ha un grande vantaggio, su Tudor voglio dire questo»

Capello non ha dubbi: L'anti-Napoli è il Milan. Ma la Roma può essere l'outsider; 12 fake news sulla caduta dei capelli smontate da un esperto tricologo; Inter subito dopo Real e City: Capello non ha dubbi sul cammino dei Nerazzurri nella nuova Champions.

Capello: «Il Milan è la vera anti-Napoli. L’Inter è quella di Inzaghi con Chivu in panchina. E alla Juve manca…» - L’Inter è quella di Inzaghi con Chivu in panchina. Secondo calcionews24.com

capello ha dubbi antiCapello non ha dubbi: «Mi sorprende la formazione scelta da Tudor, stasera mancano due elementi molto importanti» - Capello non ha dubbi: le sue dichiarazioni negli studi di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund La Juventus si prepara ad affrontare il Borussia Dortmund ... Si legge su juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Capello Ha Dubbi Anti