Capello | Non giocare le coppe è un vantaggio immenso
Fabio Capello, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', ha dato le ragioni per cui il Milan è il principale rivale del Napoli in Serie A. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: capello - giocare
Milan, Capello: “Camarda è pronto. Se hai un talento lo tiene, lo fai giocare”
Finalmente Chivu ha fatto giocare Pio Esposito. E ora l’Italia calcistica se n’è innamorata. Gli elogi del Corsera e di Capello. Ma se i giovani non giocano, come fanno a mettersi in mostra? Lui e Thuram perfetti insieme. Speriamo che non ricada in naftalina. htt - facebook.com Vai su Facebook
Capello | Milan senza coppe sei da scudetto L' Inter fatica davanti c' è il Napoli.