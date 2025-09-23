Capello | Non giocare le coppe è un vantaggio immenso

Pianetamilan.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabio Capello, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', ha dato le ragioni per cui il Milan è il principale rivale del Napoli in Serie A. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

capello non giocare le coppe 232 un vantaggio immenso

© Pianetamilan.it - Capello: “Non giocare le coppe è un vantaggio immenso”

In questa notizia si parla di: capello - giocare

Milan, Capello: “Camarda è pronto. Se hai un talento lo tiene, lo fai giocare”

Capello | Milan senza coppe sei da scudetto L' Inter fatica davanti c' è il Napoli.

Cerca Video su questo argomento: Capello Giocare Coppe 232