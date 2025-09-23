Capello | Inter con Chivu squadra ancora sotto ritmo

Ilprimatonazionale.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport,  Fabio Capello  ha analizzato la corsa scudetto dopo le prime quattro giornate, parlando anche dell’Inter. Capello, partiamo dal Milan. I punti di forza? “ Incassa pochissimi gol, ha equilibrio e concede anche poco a livello di tiri. È questo l’aspetto più importante. Allegri è stato e sarà L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

capello inter con chivu squadra ancora sotto ritmo

© Ilprimatonazionale.it - Capello: “Inter, con Chivu squadra ancora sotto ritmo”

In questa notizia si parla di: capello - inter

Capello: "Calha è il Rodri dell'Inter, ma certe beghe si risolvono in un altro modo..."

Capello avvisa: «Calhanoglu è il Rodri dell’Inter, sostituirlo non sarà facile. Lautaro? I problemi si risolvono in un altro modo…»

Capello diretto: «Calhanoglu è il Rodri dell’Inter, Lautaro ha parlato da capitano ma secondo me non ha fatto bene. I nerazzurri si sono sopravvalutati»

Capello: Finora è l'Inter di Inzaghi con Chivu in panchina. E alcuni sono ancora sotto ritmo; 'Viste due Inter finora, nella Juventus uno spirito di squadra positivo'; Capello psicanalizza l'Inter e Chivu: Seguano l'esempio del mio Milan.

capello inter chivu squadraInter news, Capello: “Vi spiego cosa manca ai nerazzurri” - Fabio Capello è schietto nel parlare dell’Inter di mister Cristian Chivu: secondo l’ex Milan, ai nerazzurri manca un fattore fondamentale. Secondo spaziointer.it

Capello: «Il Milan è la vera anti-Napoli. L’Inter è quella di Inzaghi con Chivu in panchina. E alla Juve manca…» - L’Inter è quella di Inzaghi con Chivu in panchina. Segnala calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Capello Inter Chivu Squadra