Capello | Il Milan è la vera anti-Napoli L’Inter è quella di Inzaghi con Chivu in panchina E alla Juve manca…

Calcionews24.com | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Capello: «Il Milan è la vera anti-Napoli. L’Inter è quella di Inzaghi con Chivu in panchina. E alla Juve manca.». Le dichiarazioni dell’ex tecnico Chi è l’anti-Napoli, alla luce del fatto che Conte è in testa da solo dopo 4 giornate di Serie A? Ecco la risposta e l’analisi di Fabio Capello su La Gazzetta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

capello il milan 232 la vera anti napoli l8217inter 232 quella di inzaghi con chivu in panchina e alla juve manca8230

© Calcionews24.com - Capello: «Il Milan è la vera anti-Napoli. L’Inter è quella di Inzaghi con Chivu in panchina. E alla Juve manca…»

In questa notizia si parla di: capello - milan

Milan, Capello: “Allegri sta costruendo a suo modo. Ecco cosa cerca. Tare …”

Capello: "Allegri porta carisma e conoscenza. E con lui al Milan niente capricci"

Milan, Capello: “Allegri? Sulla sua lista ci sono diversi nomi, con un’accortezza”

Capello attacca Leao sulle responsabilità al Milan: “Capricci da bambino, &#232; ora di diventare uomo” - La stagione del Milan fin qui non è ancora decollata e dopo la sosta per le nazionali comincerà la vera prova del nove per Paulo Fosneca. fanpage.it scrive

Capello: 'Inter fuori categoria, Milan superiore alla Juventus' - L'ex allenatore e attuale opinionista sportivo Fabio Capello ha iniziato affermando che, al momento, il Milan sembra essere la squadra più sicura del suo futuro stagionale, con lo scudetto considerato ... Riporta it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Capello Milan 232 Vera