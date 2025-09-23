Capello convinto | Finora è l’Inter di Inzaghi ma con Chivu in panchina Poi dà un consiglio al tecnico romeno

Internews24.com | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex allenatore di Juve, Milan e Roma, Fabio Capello, ha detto la sua sull’Inter di Chivu e sulle altre big del campionato. Intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha fatto una panoramica sulle squadre candidate allo scudetto in Serie A, soffermandosi poi sull’ Inter di Chivu, I PUNTI DI FORZA DEL MILAN – « Incassa pochissimi gol, ha equilibrio e concede anche poco a livello di tiri. È questo l’aspetto più importante. Allegri è stato e sarà fondamentale. Ha solidificato la squadra. Ora manca solo il bomber ». QUELLI DELLA JUVE – « Le tante soluzioni in avanti: Openda, David, Vlahovic, Conceicao, Zhegrova. 🔗 Leggi su Internews24.com

capello convinto finora 232 l8217inter di inzaghi ma con chivu in panchina poi d224 un consiglio al tecnico romeno

© Internews24.com - Capello convinto: «Finora è l’Inter di Inzaghi ma con Chivu in panchina». Poi dà un consiglio al tecnico romeno

In questa notizia si parla di: capello - convinto

Capello convinto: «Napoli in pole, subito dopo c’è l’Inter. Conosco Chivu e ho una certezza»

Cerca Video su questo argomento: Capello Convinto Finora 232