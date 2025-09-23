Capello analizza la Juventus | Vive di folate ma i nuovi acquisti non vanno bocciati Ecco quale giocatore manca ai bianconeri

Capello, ex allenatore della Juve, ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato del momento vissuto dai bianconeri. Le dichiarazioni. Chi è l’anti- Napoli, con Conte in testa da solo dopo 4 giornate? Ecco l’analisi di Fabio Capello su La Gazzetta dello Sport. Parole importanti anche sulla Juventus. IL MILAN – «Incassa pochissimi gol, ha equilibrio e concede anche poco a livello di tiri. È questo l’aspetto più importante. Allegri è stato e sarà fondamentale. Ha solidificato la squadra. Ora manca solo il bomber». COSA SI PUO’ AGGIUNGERE SU MODRIC – «Nulla. Sta dimostrando a tutti che tipo di giocatore sia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

