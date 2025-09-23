Caos treni a Lecco | Situazione ingestibile vagoni troppo piccoli e ritardi di 40 minuti
Martedì mattina di passione per i pendolari lecchesi diretti a Milano. Treni in ritardo, vagoni sovraffollati e le comunicazioni ai viaggiatori hanno trasformato la stazione di Lecco in un vero e proprio caos, con passeggeri costretti ad ammassarsi su convogli inadeguati al flusso di viaggiatori. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Caos treni a Lecco: "Situazione ingestibile, vagoni troppo piccoli e ritardi di 40 minuti" - Trenord: "Danni alle infrastrutture ferroviarie per il maltempo" ... Riporta leccotoday.it
Treni ripartiti dopo tre mesi, ma subito guasti e ritardi: caos alla stazione di Colico - La linea ferroviaria torna operativa dopo i lavori estivi per le Olimpiadi 2026, ma i disservizi rovinano la prima giornata. Scrive leccotoday.it