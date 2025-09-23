Caos treni a Lecco | Situazione ingestibile vagoni troppo piccoli e ritardi di 40 minuti

Martedì mattina di passione per i pendolari lecchesi diretti a Milano. Treni in ritardo, vagoni sovraffollati e le comunicazioni ai viaggiatori hanno trasformato la stazione di Lecco in un vero e proprio caos, con passeggeri costretti ad ammassarsi su convogli inadeguati al flusso di viaggiatori. 🔗 Leggi su Leccotoday.it