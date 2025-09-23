L'Aquila - Il PD critica l’amministrazione per il progetto del nuovo parcheggio e propone un piano alternativo di trasporto pubblico con linee circolari A e B. Il Partito Democratico dell’Aquila torna a puntare il dito contro l’amministrazione comunale in merito al progetto di un parcheggio nella zona della ex Caserma Rossi. Secondo i dem, quanto accaduto con la riapertura delle scuole e le prime giornate di maltempo – con la città rimasta bloccata per ore – rappresenta la dimostrazione concreta di una scelta considerata “insensata e dannosa” per la mobilità cittadina. I lavori in corso, che prevedono anche la realizzazione di una rotonda a pochi metri da quella già esistente davanti alla Questura, avrebbero infatti aggravato la situazione viaria in un’area ritenuta nevralgica. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Caos traffico all’Aquila, PD accusa la Giunta: “Parcheggio Caserma Rossi scelta sbagliata”