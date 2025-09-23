Caos nei cieli di Copenaghen e Oslo | decine di voli cancellati a causa di droni sospetti Dopo i controlli riaperti gli aeroporti

Circa cinquanta voli cancellati e altrettanti dirottati hanno segnato una serata di caos nei cieli danesi dopo l’avvistamento di droni di grandi dimensioni sopra l’aeroporto di Kastrup, il più grande della Danimarca. Lo scalo della capitale è stato chiuso intorno alle 20:30 e riaperto poco dopo l’1. Nel frattempo, numerosi voli sono stati deviati su altri aeroporti del Paese e anche in Svezia,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Caos nei cieli di Copenaghen e Oslo: decine di voli cancellati a causa di droni sospetti. Dopo i controlli, riaperti gli aeroporti

