Caos nei cieli di Copenaghen | aeroporti chiusi e decine di voli cancellati a causa di droni sospetti

Circa cinquanta voli cancellati, altrettanti deviati in altri scali: è il bilancio di una serata di caos nei cieli di Copenaghen, quando sull'aeroporto della capitale danese hanno iniziato a sorvolare "3-4 droni di grandi dimensioni", secondo la polizia, entrando e uscendo allo scalo. L'aeroporto di Kastrup, il più grande della Danimarca, è stato chiuso intorno alle 20,30, hanno riferito i media.

