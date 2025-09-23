Caos droni Danimarca apre indagini | Non escludiamo matrice russa il Cremlino nega

L'Ue ha deciso di esprimersi su quanto accaduto, sostenendo di aver compreso che dietro questi episodi vi sarebbe "uno schema chiaro che punta alla Russia". A dichiararlo è stata la portavoce della Commissione Ue, Anitta Hipper, la quale ha sostenuto che Mosca starebbe continuando a testare i confini della comunità europea. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Caos negli aeroporti in Russia: l’attacco hacker ad Aeroflot e la strategia ucraina dei droni per creare disagi

Allerta droni russi, caos in Polonia e Romania: ora la notizia ufficiale

Caos nei cieli di Copenaghen: aeroporti chiusi e decine di voli cancellati a causa di droni sospetti

