Canzi in vista dell’Inter | La Women’s Cup è un nostro obiettivo ma…

Le parole di Massimiliano Canzi, allenatore della Juventus Women, in vista della sfida contro l’Inter in Women’s Cup. I dettagli. È arrivato il momento che tutte le tifose e i tifosi del calcio femminile aspettavano: Juventus Women contro Inter Women, la semifinale della Serie A Women’s Cup, una sfida ad eliminazione diretta che metterà in palio l’accesso alla finale. Dopo una stagione combattuta e tante emozioni, la Vecchia Signora si trova di fronte a una delle sue rivali storiche, pronta a dare battaglia per mantenere vive le sue ambizioni. Massimiliano Canzi, tecnico delle bianconere, ha caricato le sue giocatrici, sottolineando l’importanza dell’incontro che si preannuncia come un crocevia fondamentale per la stagione della Juventus Women. 🔗 Leggi su Internews24.com

