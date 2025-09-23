Canzi in vista della semifinale della Juventus Women | L’Inter è una squadra molto quadrata e organizzata arrivare alla Final Four era il nostro obiettivo Sul sorteggio di UWCL…

Canzi in vista della semifinale della Juventus Women: tutte le dichiarazioni dell’allenatore dei bianconeri. Mister Canzi ha parlato in vista della sfida della Juventus Women contro l’ Inter, sfida valida per la semifinale della Serie A Women’s Cup. VITTORIA QUALIFICAZIONE – «Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile quella contro il Napoli Women avendo un solo risultato a disposizione. Non è facile vincere contro nessuno, sono tutte squadre di alto livello, tutte soprattutto molto organizzate. Non era semplice arrivare alla vittoria, oltretutto con più gol di scarto. Siamo state molto brave a farlo e siamo state molto brave a non subire gol, questo ci ha portato a una qualificazione che non era affatto scontata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

