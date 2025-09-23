Canzi a Sky alla vigilia di Juventus Women Inter | La Serie A Women’s Cup è un nostro obiettivo ma in questo momento il nostro orizzonte è…

Canzi ha parlato a Sky alla vigilia di Juventus Women Inter, valida per la semifinale di Serie A Women’s Cup. Ecco le sue dichiarazioni. È tempo di Final Four, è tempo di Derby d’Italia. La Juventus Women si prepara ad affrontare l’ Inter nella semifinale della Serie A Women’s Cup, in una sfida da “dentro o fuori” che vale l’accesso alla finale. Alla vigilia del match, il tecnico bianconero Massimiliano Canzi ha suonato la carica, sottolineando l’importanza di un appuntamento che la sua squadra non vuole fallire. “Un nostro obiettivo di stagione”. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Canzi ha ribadito le ambizioni della Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Canzi a Sky alla vigilia di Juventus Women Inter: «La Serie A Women’s Cup è un nostro obiettivo ma in questo momento il nostro orizzonte è…»

In questa notizia si parla di: canzi - vigilia

Canzi alla vigilia di Juventus Women Napoli: «La qualificazione alla Final Four si è complicata relativamente, perché siamo ancora padrone del nostro destino!»

#Canzi alla vigilia di #JuventusWomen #Napoli Le sue dichiarazioni ? - X Vai su X

Luigi Canzi nacque il 17 settembre 1839 a Milano da Canzio e Lucia Pecchio Orgero. Iniziati gli studi in Italia, Luigi decide di approfondire le materie economiche e commerciali all’estero, recandosi a sedici anni a Zurigo, poi a Londra e Manchester, infine a Vi - facebook.com Vai su Facebook

Le parole di Massimiliano Canzi alla vigilia di Everton-Juventus Women; Juventus-Milan, le Women al match point Scudetto: dove vederla in tv; Canzi a Sky: «La Serie A Women's Cup nostro obiettivo».

Canzi alla vigilia di Juventus Women Napoli: «La qualificazione alla Final Four si è complicata relativamente, perché siamo ancora padrone del nostro destino!» - Canzi, allenatore della Juventus Women, ha parlato così alla vigilia del match contro il Napoli nell’ultima giornata di Serie A Women’s Cup Ai canali ufficiali bianconeri, Massimiliano Canzi ha parlat ... Da juventusnews24.com

Women's Cup, verso Juve-Inter: le parole di mister Canzi - E' tutto pronto per la Final Four della Serie A Women's Cup, da vivere live su Sky e NOW. sport.sky.it scrive