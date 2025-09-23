Uno dei temi più discussi negli ultimi tempi nell’ambiente legato al Napoli è il frequente divieto di trasferta imposto ai tifosi azzurri residenti in Campania. L’ultimo stop è stato annunciato ieri in vista della gara di San Siro contro il Milan (domenica alle 20:45) e – inevitabilmente, considerata la portata della sfida – ha già generato numerose polemiche, con tanto di presunte accuse di razzismo ai danni dei partenopei. Il senatore leghista, nonché presidente del Napoli Club Parlamento, Gianluca Cantalamessa ha provato a fare chiarezza in merito durante un suo intervento a Radio Crc. Trasferte vietate ai tifosi del Napoli, le parole del Senatore Gianluca Cantalamessa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Cantalamessa: «Trasferte vietate ai tifosi del Napoli, non c’entra il razzismo. Cori a Pontida? Voglio vedere il video»