Cantalamessa | Trasferte vietate ai tifosi del Napoli non c’entra il razzismo Cori a Pontida? Voglio vedere il video

Ilnapolista.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno dei temi più discussi negli ultimi tempi nell’ambiente legato al Napoli è il frequente divieto di trasferta imposto ai tifosi azzurri residenti in Campania. L’ultimo stop è stato annunciato ieri in vista della gara di San Siro contro il Milan (domenica alle 20:45) e – inevitabilmente, considerata la portata della sfida – ha già generato numerose polemiche, con tanto di presunte accuse di razzismo ai danni dei partenopei. Il senatore leghista, nonché presidente del Napoli Club Parlamento, Gianluca Cantalamessa ha provato a fare chiarezza in merito durante un suo intervento a Radio Crc. Trasferte vietate ai tifosi del Napoli, le parole del Senatore Gianluca Cantalamessa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

cantalamessa trasferte vietate ai tifosi del napoli non c8217entra il razzismo cori a pontida voglio vedere il video

© Ilnapolista.it - Cantalamessa: «Trasferte vietate ai tifosi del Napoli, non c’entra il razzismo. Cori a Pontida? Voglio vedere il video»

In questa notizia si parla di: cantalamessa - trasferte

Cantalamessa sulle trasferte vietate ai tifosi del Napoli: “Non si tratta di razzismo, vi spiego…”; Cantalamessa: «Trasferte vietate ai tifosi del Napoli, non c'entra il razzismo. Cori a Pontida? Voglio vedere il video.

cantalamessa trasferte vietate tifosiPalermo-Bari, trasferta vietata per i tifosi biancorossi: il comunicato del club - Come fa sapere il sito ufficiale del club pugliese, il CASMS ha vietato la. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Sudtirol–Palermo senza tifosi rosanero, trasferta vietata a sorpresa - Sudtirol–Palermo, trasferta vietata ai tifosi rosanero residenti in Sicilia: settore ospiti chiuso per motivi di ordine pubblico. blogsicilia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cantalamessa Trasferte Vietate Tifosi