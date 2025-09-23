Canottieri Limite al top. Arrivano due titoli nazionali.

La Canottieri Limite non ha mancato di mettersi in mostra anche a Eupilio in Lombardia, dove sono andati in scena contemporaneamente il Trofeo delle Regioni, il campionato italiano di società e il meeting nazionale Allievi e Cadetti. Partiamo dalle regate tricolori di società, dove la squadra bianco celeste ha centrato due titoli nazionale. Uno con il Quattro con Under 18 di Mattia Carboncini, Matteo L’Ala, Zeno Rizzo, Samuele Sartiani e il timoniere Francesco Urso, che ha preceduto di oltre 7 secondi l’Sc Firenze e di ben 17’’40 il Rowing Club Genovese. L’altro lo ha stravinto il Due senza Over 17 di Tommaso Laganà e Leonardo Sostegni, che hanno fatto il vuoto lasciando ad oltre 5 secondi la Sampierdarenese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

