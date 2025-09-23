Canottaggio Traversa è oro nel ’beach sprint’
Il primo oro del ‘ beach sprint ’, la Canottieri Ravenna lo ha vinto grazie a Donato Traversa, medaglia d’oro ai Campionati italiani svoltisi a Barletta. Donato è salito sul gradino più alto del podio nel quattro di coppia con timoniere, nella categoria master 43-54. A condividere l’oro col veterano del club ravennate, c’erano gli atleti del Barion Bari, Carlo Quaranta, Lorenzo Orlando, Fabio Diomede e Francesco Colaci al timone. Il ‘beach sprint’ è una specialità relativamente nuova del canottaggio, che si effettua con imbarcazioni da mare su brevi distanze e che sarà parte del programma Olimpico di Los Angeles 2028 in aggiunta al canottaggio tradizionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
