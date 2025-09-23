Altri due equipaggi dell’Italia approdano in Finale A ai Mondiali senior 2025 di canottaggio: a Shanghai, in Cina, superano lo scoglio delle semifinali entrambi gli equipaggi azzurri impegnati, ovvero il due senza senior femminile di Laura Meriano ed Alice Codato ed il quattro di coppia maschile di Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili. Le due imbarcazioni azzurre daranno l’assalto alle medaglie iridate nella mattina italiana di giovedì, durante la prima sessione dedicata alle finali. SPECIALITA’ OLIMPICHE. Nel quattro di coppia senior maschile Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili, ovvero l’equipaggio azzurro vicecampione olimpico in carica, dominano la prima semifinale, restando in testa dall’inizio alla fine, e staccano il pass per la Finale A. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Canottaggio, il quattro di coppia maschile ed il due senza femminile approdano in finale ai Mondiali