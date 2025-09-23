Canottaggio il quattro di coppia maschile ed il due senza femminile approdano in finale ai Mondiali
Altri due equipaggi dell’Italia approdano in Finale A ai Mondiali senior 2025 di canottaggio: a Shanghai, in Cina, superano lo scoglio delle semifinali entrambi gli equipaggi azzurri impegnati, ovvero il due senza senior femminile di Laura Meriano ed Alice Codato ed il quattro di coppia maschile di Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili. Le due imbarcazioni azzurre daranno l’assalto alle medaglie iridate nella mattina italiana di giovedì, durante la prima sessione dedicata alle finali. SPECIALITA’ OLIMPICHE. Nel quattro di coppia senior maschile Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili, ovvero l’equipaggio azzurro vicecampione olimpico in carica, dominano la prima semifinale, restando in testa dall’inizio alla fine, e staccano il pass per la Finale A. 🔗 Leggi su Oasport.it
Canottaggio, il due senza femminile ed il quattro di coppia maschile approdano in semifinale ai Mondiali - Si aprono nel migliore dei modi per l'Italia i Mondiali senior 2025 di canottaggio: a Shanghai, in Cina, nella prima giornata dedicata alle batterie, ... oasport.it scrive
Canottaggio, doppio e quattro senza in semifinale ai Mondiali. Ultimo atto per Perini nel singolo PR1 - Arrivano ancora buone notizie da Shanghai, in Cina, sede dei Mondiali senior 2025 di canottaggio e paracanottaggio: nella sessione mattutina della seconda ... oasport.it scrive