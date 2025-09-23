Cani in cabina in aereo nuove regole dal 23 settembre
Cani in aereo, si cambia: alle 9:00 del 23 settembre 2025 è decollato da Milano Linate verso Roma Fiumicino il primo volo Ita Airways con una novità storica: a bordo, in cabina e non più relegati in stiva, hanno viaggiato due cani di grossa taglia, entrambi oltre i 10 chili. È la prima volta che accade in Italia, resa possibile dalle nuove linee guida approvate dall’ Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile). Addio stiva per i cani in aereo. La svolta rivoluziona il modo di viaggiare in aereo per gli amanti degli amici a quattro zampe, ma porta con sé anche qualche critica. Precedentemente le regole consentivano di portare in cabina solo cani guida, animali di servizio e pet di piccola taglia, fino a 8-10 kg, purché alloggiati in un trasportino. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
