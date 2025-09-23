Cani di grossa taglia in cabina | il primo volo Ita Airways da Milano a Roma
Milano, 23 settembre 2025 – È iniziata la rivoluzione dei cieli italiani: i cani di grossa taglia possono finalmente viaggiare in cabina, accanto ai loro proprietari. Questa mattina da Linate è decollato il primo volo dimostrativo “Pets extrasize” operato da Ita Airways, con a bordo due cani senza trasportino. Gli animali, che hanno viaggiato insieme alle due proprietarie sul volo diretto a Roma Fiumicino, sono di stazza medio-grande, oltre i 10 chili, come previsto dalle nuove linee guida diffuse nei mesi scorsi dall’Enac. Il collegamento è atterrato alle 10.20 a Roma Fiumicino. A bordo, per celebrare il volo inaugurale, erano presenti anche il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il presidente di Ita Airways Sandro Pappalardo e il presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
