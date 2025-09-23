Cani di grossa taglia in cabina | ecco cosa cambia
Una piccola rivoluzione nel mondo del trasporto aereo: alle ore 9:00 di questa mattina è decollato da Milano Linate il primo volo Ita Airways con a bordo cani di grossa taglia seduti in cabina, accanto ai propri padroni. Destinazione Roma Fiumicino. Il volo ha segnato l’avvio ufficiale di un nuovo regolamento, promosso da Enac, che consente agli animali domestici di taglia media e grande di volare accanto ai passeggeri, e non più relegati in stiva o nel trasportino. Questa svolta riflette la crescente attenzione verso i diritti degli animali e si allinea con la modifica costituzionale del 2022, che ha introdotto all’articolo 9 la tutela degli animali come principio fondamentale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
