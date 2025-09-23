Cani di grossa taglia in aereo in cabina al via i voli | le regole

E’ stato effettuato il primo volo dimostrativo con cani di grossa taglia in aereo in cabina senza l’utilizzo del trasportino. Lo rende noto Ita Airways facendo presente come da Milano Linate a Roma Fiumicino siano stati trasportati in cabina due cani di grossa taglia che “ hanno comodamente viaggiato accanto ai rispettivi proprietari in posti dedicati, uno in prima e uno in ultima fila”. A bordo dell’aereo di Ita Airways, per celebrare il volo dimostrativo, erano presenti il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, il presidente di Ita Airways, Sandro Pappalardo, e il presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma insieme per rendere il volo sempre più inclusivo e attento alle esigenze dei viaggiatori. 🔗 Leggi su Lapresse.it

