Cani di grossa taglia a bordo degli aerei oggi il viaggio inaugurale da Milano a Roma Fiumicino

Romatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato effettuato oggi il primo volo di linea dimostrativo di Ita Airways trasportando a bordo due cani di grossa taglia. L’aereo, decollate alle ore 9:00 dall’aeroporto di Linate, è atterrato prima delle 10 a Roma Fiumicino.Cani di grossa taglia a bordo degli aereiQuesta iniziativa è stata resa. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cani - grossa

Tre cani di grossa taglia lasciati sempre liberi

Meno abbandoni, più rinunce. I cani di grossa taglia in rifugio: "Cerchiamo famiglie per loro"

“Sì anche ai cani di grossa taglia in aereo con i padroni: sono ‘membri della famiglia’, serve un cambiamento culturale”: la proposta dell’Enac

Aerei, da oggi anche i cani di taglia grande possono salire a bordo. Ecco le nuove regole; Cani di grossa taglia in volo in cabina: norme e novità tra sicurezza e benessere; Cani di grossa taglia a bordo degli aerei, oggi il viaggio inaugurale da Milano a Roma Fiumicino.

Aerei, da oggi anche i cani di taglia grande possono salire a bordo. Ecco le nuove regole - Leggi su Sky TG24 l'articolo Aerei, da oggi anche i cani di taglia grande possono salire a bordo. Lo riporta tg24.sky.it

cani grossa taglia bordoCani di grossa taglia in aereo, da oggi è possibile: le dimensioni, no al trasportino, costi e posto vicino al finestrino. Cosa cambia con le nuove regole? - È partito questa mattina, alle ore 9:00, il primo volo di Ita Airways che consente di far viaggiare in cabina cani di taglia grossa. Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Cani Grossa Taglia Bordo