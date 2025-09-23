Cani detenuti tra feci e urine a Nocciano Lndc Animal Protection denuncia il responsabile

L'associazione Lndc Animal Protection denuncia il responsabile dell'allevamento-lager scoperto a Nocciano dai carabinieri forestali e dalla Asl di Pescara.In base a quanto riscontrato all'interno sarebbero stati trovati 15 cani di piccola taglia detenuti in un casolare chiuso tra feci e urina. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

