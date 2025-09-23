Canestrari consola l’Alma | Un ko che serve

"Meglio adesso che più tardi. Anche se questa sconfitta è dura da digerire, visto che non eravamo più abituati a perdere da tanto tempo", è il commento del direttore sportivo del Fano Roberto Canestrari. In effetti a Castelferretti l’Alma Fano subisce la prima sconfitta in partite ufficiali dopo oltre un anno di attività agonistica. La neopromossa Castelfrettese ha dimostrato di essersi già adattata al clima della Promozione – 2 vittorie e un pari nelle prime tre giornate – cosa che invece non sembra essere riuscita finora al Fano. "Sconfitte come queste – prosegue nella sua disamina il diesse Canestrari – mettono a nudo quelle che possono essere le pecche e gli interventi da fare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

