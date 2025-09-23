Cane tra la sporcizia Denunciato proprietario
Un cane che viveva in condizioni indecorose è stato salvato dalla Polizia locale grazie alla segnalazione dei cittadini. La vicenda è scattata a seguito di una segnalazione arrivata al Comando di via Baliatico, denunciava una situazione di grave degrado per l’animale, un Setter inglese, detenuto in un piccolo recinto, con poco cibo e acqua a disposizione e costretto a vivere tra i suoi escrementi non rimossi da tempo. Sul posto, una zona nelle prime campagne della città, è stata inviata una pattuglia per accertare la reale situazione; qui gli agenti hanno costatato che il racconto non era per nulla fantasioso: il cane visibilmente spaventato, si trovava in uno spazio angusto, il cui fondo era interamente ricoperto da deiezioni accumulate da settimane e le ciotole a sua disposizione erano completamente vuote e asciutte, segno di una prolungata negligenza nella distribuzione di acqua e cibo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: cane - sporcizia
Cane Akita trovato in un appartamento in mezzo a sporcizia ed escrementi: aveva persino perso il pelo
Chiudono i sei figlioletti nel box tra la sporcizia e dormono nel Suv: “Hanno portato il cane e noi no”
Hanno messo i loro sei figlioletti in un box auto chiuso con un catenaccio dall’esterno lasciandoli tra sporcizia ed escrementi mentre loro dormivano in un Suv col cane. I piccoli di 2, 3, 5, 7 e 9 anni, insieme al fratellino di appena due mesi, erano costretti a tras - facebook.com Vai su Facebook
Britney Spears è fuori controllo. «Vive in una casa piena di sporcizia e di escrementi di cane» - X Vai su X
Cane tra la sporcizia. Denunciato proprietario; Cane Akita trovato in un appartamento in mezzo a sporcizia ed escrementi: aveva persino perso il pelo; Husky Malamut sporco, denutrito e costretto a vivere chiuso in spazi stretti: cane sequestrato e padrone denunciato per maltrattamenti.
Reclusi nella sporcizia in un casolare, i Forestali salvano 15 cani - Erano reclusi in un casolare, tra escrementi e segatura impregnata di urina, ma sono stati messi in salvo. msn.com scrive
Faenza. Cane lasciato senza cibo nè acqua in mezzo ai suoi escrementi: denunciato per abbandono il proprietario - A fare le spese della sua incuria un setter inglese, trovato dagli agenti della Polizia Locale ... Da ravennanotizie.it