Un cane che viveva in condizioni indecorose è stato salvato dalla Polizia locale grazie alla segnalazione dei cittadini. La vicenda è scattata a seguito di una segnalazione arrivata al Comando di via Baliatico, denunciava una situazione di grave degrado per l’animale, un Setter inglese, detenuto in un piccolo recinto, con poco cibo e acqua a disposizione e costretto a vivere tra i suoi escrementi non rimossi da tempo. Sul posto, una zona nelle prime campagne della città, è stata inviata una pattuglia per accertare la reale situazione; qui gli agenti hanno costatato che il racconto non era per nulla fantasioso: il cane visibilmente spaventato, si trovava in uno spazio angusto, il cui fondo era interamente ricoperto da deiezioni accumulate da settimane e le ciotole a sua disposizione erano completamente vuote e asciutte, segno di una prolungata negligenza nella distribuzione di acqua e cibo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cane tra la sporcizia. Denunciato proprietario