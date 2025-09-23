Candidati regionali ad Arezzo | il mondo cooperativo porta le sue istanze

Arezzo, 23 settembre 2025 – Si è svolto ieri pomeriggio, nella sede territoriale di Arezzo di Confcooperative Toscana Nord, il primo appuntamento della sezione aretina con i candidati alle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre. All'incontro hanno partecipato il presidente territoriale Fabio Valocchia e il presidente di Confcooperative Toscana Nord, Lorenzo Giuntini, che hanno accolto Filippo Vagnoli, sindaco di Bibbiena, e Alfredo Romanelli, primo cittadino di Monterchi, candidati con la lista civica “È ora Arezzo - per Tomasi presidente”. "Vogliamo testimoniare il valore dell'impresa cooperativa a difesa del reddito delle comunità - hanno dichiarato i due sindaci del territorio - e della diffusione dei servizi e delle opportunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

