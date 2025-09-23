Rai e Mediaset tornano in piena competizione, tutta interna al centro-destra visto che entrambe le aziende sono sotto il controllo della stessa area politica. E anche il Festival di Sanremo potrebbe finire in mezzo alla diatriba. L’Espresso ricorda il trasloco estivo da Viale Mazzini al Biscione, di Max Giusti, Simona Ventura e Gigi D’Alessio per citarne alcuni e soprattutto la rivoluzione a sorpresa dell’access con La Ruota della Fortuna. Poi l’estate con un daytime tutto votato alle serie turche che ha creato non pochi grattacapi a Rai1. Tutte mosse azzeccate sottolinea il settimanale vicino al centro-sinistra che poi analizza la sfida dell’access prime time. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - CANALE 5 TUTTA ACCESA CONTRO SANREMO? PIER SILVIO AL LAVORO PER ARGINARE IL FESTIVAL