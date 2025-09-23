Campobasso-Gubbio 2-0 Prima sconfitta in campionato dei rossoblù espulso Baroncelli

Sport.quotidiano.net | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Campobasso, 23 settembre 2025 – Arriva lontano dal «Barbetti» la prima sconfitta in campionato del Gubbio targato Di Carlo. In una partita bloccata e sulla quale hanno pesato gli episodi e la stanchezza del turno infrasettimanale, i rossoblù risultano lenti in attacco e in pressing; il rosso a inizio secondo tempo taglia le gambe agli umbri, che hanno il merito di non arrendersi fino all'ultimo. La partita è da subito aperta. Dopo 3’ il Gubbio reclama un calcio di rigore per un tocco di mano di Papini in area, ma Recchia non ravvisa l’irregolarità neanche dopo l’FVS. Ma questo sussulto fa capire che la gara si deciderà sui cross. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

campobasso gubbio 2 0 prima sconfitta in campionato dei rossobl249 espulso baroncelli

© Sport.quotidiano.net - Campobasso-Gubbio 2-0. Prima sconfitta in campionato dei rossoblù, espulso Baroncelli

In questa notizia si parla di: campobasso - gubbio

Campobasso-Gubbio 2-0. Gol di Leonetti e Lombari, rossoblù in 10 ma in partita fino alla fine. Le pagelle; Gubbio generoso ma spuntato. Il Campobasso ne approfitta (2-0); Campobasso-Gubbio 2-0. Prima sconfitta in campionato dei rossoblù, espulso Baroncelli.

campobasso gubbio 2 0Campobasso-Gubbio 2-0. Prima sconfitta in campionato dei rossoblù, espulso Baroncelli - Campobasso, 23 settembre 2025 – Arriva lontano dal «Barbetti» la prima sconfitta in campionato del Gubbio targato Di Carlo. Si legge su sport.quotidiano.net

Gubbio, arriva il primo ko: il Campobasso vince 2-0 - 0 per effetto delle reti di Leonetti, abile a depositare in rete un cross da destra nel primo tempo, e Lombari al minuto 98. Lo riporta corrieredellumbria.it

Cerca Video su questo argomento: Campobasso Gubbio 2 0