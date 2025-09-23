Campobasso-Gubbio 2-0 Prima sconfitta in campionato dei rossoblù espulso Baroncelli
Campobasso, 23 settembre 2025 – Arriva lontano dal «Barbetti» la prima sconfitta in campionato del Gubbio targato Di Carlo. In una partita bloccata e sulla quale hanno pesato gli episodi e la stanchezza del turno infrasettimanale, i rossoblù risultano lenti in attacco e in pressing; il rosso a inizio secondo tempo taglia le gambe agli umbri, che hanno il merito di non arrendersi fino all'ultimo. La partita è da subito aperta. Dopo 3’ il Gubbio reclama un calcio di rigore per un tocco di mano di Papini in area, ma Recchia non ravvisa l’irregolarità neanche dopo l’FVS. Ma questo sussulto fa capire che la gara si deciderà sui cross. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Gubbio, arriva il primo ko: il Campobasso vince 2-0 - 0 per effetto delle reti di Leonetti, abile a depositare in rete un cross da destra nel primo tempo, e Lombari al minuto 98. Lo riporta corrieredellumbria.it