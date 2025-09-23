Campionato Italiano Polo US Polo Assn da venerdì show a Roma
Roma, 23 set. (askanews) – Prima l’Europeo in Polonia, poi il Mondiale di Arena Polo negli Stati Uniti. Il campionato italiano di Polo U.S. Polo Assn 2025, organizzato dalla Federazione Italiana Sport Equestri, arriva – sottolinea una nota – nel momento migliore possibile, il periodo clou della stagione. Con la Nazionale reduce dal quarto posto europeo e in procinto di partire per Charlottesville (Virginia), le star del Polo – tra queste, anche Stefano Giansanti e Giordano Magini, convocati al pari di Mariano Raigal per il Mondiale di Arena Polo – scendono in campo da venerdì 26 settembre a domenica 5 ottobre al Roma Polo Club, uno dei ‘salotti’ del polo italiano, per un evento attesissimo e che nel 2024 vide la vittoria del team di UnoAerre Acquedotto Romano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
