Campi Flegrei alla Solfatara temperatura del gas di 165 gradi | Trend in aumento Dati Ingv

Pubblicato il bollettino settimanale dell'Osservatorio Vesuviano sui Campi Flegrei: i sismi sono stati 35. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Campi Flegrei, lo studio sulla Solfatara: rischio di esplosioni idrotermali - Uno studio internazionale su Solid Earth individua il ruolo dell’acqua sotterranea nel bradisismo e i possibili rischi di esplosioni idrotermali. Si legge su stylo24.it

