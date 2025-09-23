Campi Flegrei alla Solfatara temperatura del gas di 165 gradi | Trend in aumento Dati Ingv
Pubblicato il bollettino settimanale dell'Osservatorio Vesuviano sui Campi Flegrei: i sismi sono stati 35. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Campi Flegrei: alla protezione civile incontro tra istituzioni e coordinamento
Concerto al Tramonto: Beethoven risuona nella magia dei Campi Flegrei
Nuove scosse di terremoto ai Campi Flegrei, due di magnitudo 2.8
#CampiFlegrei | L'applicazione di complesse tecniche di intelligenza artificiale ai tracciati della rete sismica ha permesso di identificare e localizzare con precisione oltre 54.000 #terremoti avvenuti all'interno della caldera tra il 2022 e la prima metà del 2025. R - X Vai su X
@tipicamentemagazine n.5 Un numero speciale dedicato ai Campi Flegrei e al lavoro unico di @paolodecri78 e @antonioboco , che raccontanti con profondità terre, vini e persone. Un orgoglio aver condiviso questo percorso con gli amici di @contrada - facebook.com Vai su Facebook
