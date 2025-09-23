Campania Nappi Lega | da indagine per corruzione nuove lunghe ombre su gestione sanità regionale

Anteprima24.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto “Restiamo sempre e comunque garantisti, ma l’indagine per corruzione in concorso che vede coinvolto il presidente della Commissione Sanità della Regione Campania e che riguarderebbe anche altre 5 persone – tra cui ci sarebbero figure apicali della sanità campana – proietta una ulteriore lunga ombra sul ‘sistema’ che caratterizza questa Amministrazione regionale. Sarebbe ancora più inquietante se tra i concorsi su cui indagano magistratura e forze dell’ordine ci fosse quello per operatore socio sanitario (Oss). E se dietro le non meglio precisate ‘criticità tecniche e organizzative’ che hanno spinto l’Asl di Salerno e l’Asl Napoli 1 a rinviare a data da destinarsi le prove per i candidati, si nascondessero motivi di natura giudiziaria?”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

campania nappi lega da indagine per corruzione nuove lunghe ombre su gestione sanit224 regionale

© Anteprima24.it - Campania, Nappi (Lega): da indagine per corruzione nuove lunghe ombre su gestione sanità regionale

In questa notizia si parla di: campania - nappi

Campania, Nappi (Lega): “Pd e M5S tacciono sull’appalto Eav”

Campania, Nappi (Lega): “De Luca distribuisce nomine a raffica”

Campania, più docenti e personale ATA: Nappi (Lega) ringrazia Valditara per l’attenzione al Sud

Nappi (Lega): I De Luca rendano pubblici i finanziamenti elettorali; Capaccio Paestum, arresto bis per Franco Alfieri: le reazioni politiche; FRANCO MARI (AVS): “SI AD ISTITUZIONE COMMISSIONE SU GIUSTIZIA SPORTIVA”.

campania nappi lega indagineCampania, Nappi (Lega): “A sinistra i veri antimeridionalisti, hanno affossato il Sud e la Campania” - "L'erede del cacicco scalda i muscoli dell'ipocrisia pelosa in vista del nuovo incarico, frutto del 'patto del pappaFico'. Segnala sciscianonotizie.it

campania nappi lega indagineCampania, Separazione carriere. Nappi (Lega): “Grazie alla Lega sempre più vicino il traguardo della giustizia giusta” - "Con il voto favorevole della Camera alla Riforma della giustizia, gli italiani sono sempre più vicini a tagliare un traguardo storico: ... Si legge su sciscianonotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Campania Nappi Lega Indagine