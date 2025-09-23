Tempo di lettura: < 1 minuto “Restiamo sempre e comunque garantisti, ma l’indagine per corruzione in concorso che vede coinvolto il presidente della Commissione Sanità della Regione Campania e che riguarderebbe anche altre 5 persone – tra cui ci sarebbero figure apicali della sanità campana – proietta una ulteriore lunga ombra sul ‘sistema’ che caratterizza questa Amministrazione regionale. Sarebbe ancora più inquietante se tra i concorsi su cui indagano magistratura e forze dell’ordine ci fosse quello per operatore socio sanitario (Oss). E se dietro le non meglio precisate ‘criticità tecniche e organizzative’ che hanno spinto l’Asl di Salerno e l’Asl Napoli 1 a rinviare a data da destinarsi le prove per i candidati, si nascondessero motivi di natura giudiziaria?”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Campania, Nappi (Lega): da indagine per corruzione nuove lunghe ombre su gestione sanità regionale