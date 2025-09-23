Campania il Libro bianco Unioncamere spinge la svolta logistica
Un’analisi puntuale delle infrastrutture campane restituisce l’immagine di un territorio che corre verso il futuro, deciso a trasformare visioni condivise in cantieri reali. Il nuovo Libro Bianco di Unioncamere Campania, presentato alla Camera di Commercio di Caserta, diventa il baricentro di una strategia che intreccia competitività, logistica e coesione. Una bussola condivisa per lo sviluppo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Presentata la terza edizione del Libro Bianco sulle Infrastrutture di Unioncamere Campania - 3 minuti per la lettura NAPOLI (ITALPRESS) – Sette priorità strategiche, più tre opere considerate “indifferibili” per la competitività e lo sviluppo economico del territorio. Si legge su quotidianodelsud.it
