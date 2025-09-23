Cammino laudato si' sotto le stelle il percorso naturalistico spirituale sui colli Euganei
Dieci anni fa papa Francesco (24 maggio 2015) pubblicava l’enciclica Laudato Si’ dedicata alla cura della casa comune, con cui si sollecitava l’importanza di una “conversione ecologica” per il bene del creato e della nostra “casa comune”. Cinque anni fa sui Colli euganei si iniziava a percorrere. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Cammino Laudato Si’ Sotto le Stelle; Mese del Creato. Festa per i dieci anni della Laudato si' e Giornata interdiocesana del Creato; Facciamo pace con il pianeta. Ora. Tempo del Creato.
Cammino Laudato Si’ Sotto le Stelle - Cinque anni fa sui Colli euganei si iniziava a percorrere un sentiero che il 21 maggio 2022 è stato ufficialmente inaugurato dal vescovo di Padova e dal presidente dell’Ente Parco Colli. Si legge su difesapopolo.it
Giornata del Creato: diocesi Trapani, domani ad Alcamo una serata sotto le stelle a 10 anni dalla Laudato Sì di Papa Francesco - Si celebra domani, sabato 6 settembre, con una particolare “serata sotto le stelle” la Giornata diocesana per il creato. Lo riporta agensir.it