Camminare fa bene ma bisogna seguire ‘le 5 regole’

(Adnkronos) – L'attività fisica più semplice da praticare è camminare, soprattutto per gli over 50 e 60. Per farlo in modo corretto e utile alla salute, però, ci sono alcune 'regole' da seguire per ottenere i benefici sperati. Non è sufficiente mettere 'un piede davanti all'altro', come ha evidenziato l'Harvard Medical School. Alcuni accorgimenti consentono di . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it