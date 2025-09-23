Camminare fa bene ma bisogna seguire ‘le 5 regole’

Webmagazine24.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – L'attività fisica più semplice da praticare è camminare, soprattutto per gli over 50 e 60. Per farlo in modo corretto e utile alla salute, però, ci sono alcune 'regole' da seguire per ottenere i benefici sperati. Non è sufficiente mettere 'un piede davanti all'altro', come ha evidenziato l'Harvard Medical School. Alcuni accorgimenti consentono di . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: camminare - bene

Camminare fa bene: quali sono i momenti migliori della giornata?

Camminare nella Valle dei Templi fa bene al cuore (soprattutto delle donne): lo dimostra la scienza

Camminare al mare fa bene alla salute, ma con qualche accortezza

Camminare: basta mezz'ora al giorno; Quanto camminare per salvare il cuore? Lo studio dice 7.000 passi al giorno; Camminare all’indietro fa molto bene: ecco spiegato il perché secondo la scienza.

Camminare al mare fa bene alla salute, ma con qualche accortezza - Camminare al mare è sempre una buona idea, anche se nasconde qualche insidia per la salute. Da gazzetta.it

Camminare in gruppo fa bene alla salute, scopri tutti i benefici - L’attività fisica più semplice, un atto primordiale, presenta molti vantaggi per la salute a partire dalla ... Lo riporta donnamoderna.com

Cerca Video su questo argomento: Camminare Fa Bene Bisogna