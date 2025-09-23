Cammina in autostrada chiede aiuto in autogrill | investito e ucciso

Un incidente mortale si è verificato nella notte tra il 22 e il 23 settembre lungo l'autostrada A4 Torino-Milano, all'altezza del km 85+100, nel territorio di Novara. Un uomo, di circa 50 anni, è stato investito e ucciso. Sembra che, essendo rimasto in panne con l'auto, fosse sceso dal mezzo per. 🔗 Leggi su Today.it