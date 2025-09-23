Cammina in autostrada chiede aiuto in autogrill | investito e ucciso

Today.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente mortale si è verificato nella notte tra il 22 e il 23 settembre lungo l'autostrada A4 Torino-Milano, all'altezza del km 85+100, nel territorio di Novara. Un uomo, di circa 50 anni, è stato investito e ucciso. Sembra che, essendo rimasto in panne con l'auto, fosse sceso dal mezzo per. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cammina - autostrada

Strafatto di coca, scavalca il guardrail e cammina tra le auto verso l’autostrada

Sotto effetto di cocaina, scavalca il guardrail e cammina tra le auto verso l’autostrada

Incidente sulla A4, travolto e ucciso mentre cammina in autostrada

Cammina in autostrada, chiede aiuto in autogrill: investito e ucciso; Cosa sappiamo di Viviana Parisi, tutte le tappe di un giallo con tre ipotesi.

Cerca Video su questo argomento: Cammina Autostrada Chiede Aiuto