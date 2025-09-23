Cammina in autostrada chiede aiuto in autogrill | investito e ucciso
Un incidente mortale si è verificato nella notte tra il 22 e il 23 settembre lungo l'autostrada A4 Torino-Milano, all'altezza del km 85+100, nel territorio di Novara. Un uomo, di circa 50 anni, è stato investito e ucciso. Sembra che, essendo rimasto in panne con l'auto, fosse sceso dal mezzo per. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: cammina - autostrada
Strafatto di coca, scavalca il guardrail e cammina tra le auto verso l’autostrada
Sotto effetto di cocaina, scavalca il guardrail e cammina tra le auto verso l’autostrada
Incidente sulla A4, travolto e ucciso mentre cammina in autostrada
Incidente sulla A4, travolto e ucciso mentre cammina in autostrada https://ift.tt/Lga84dm https://ift.tt/sMpAzrI - X Vai su X
Oggi ero in tangenziale, stavo andando a prendere l’autostrada. All’improvviso, mentre percorro la corsia centrale, vedo un giovane vestito con maglietta a maniche corte e bermuda che cammina sotto la pioggia e senza ombrello sul ciglio della strada, con lo - facebook.com Vai su Facebook
Cammina in autostrada, chiede aiuto in autogrill: investito e ucciso; Cosa sappiamo di Viviana Parisi, tutte le tappe di un giallo con tre ipotesi.