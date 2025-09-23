Cammarano M5S | La Regione riconosca l’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore come DEA di II livello
Tempo di lettura: < 1 minuto “Il presidio ospedaliero Umberto I di Nocera Inferiore rappresenta il principale riferimento sanitario per l’Agro nocerino-sarnese, un’area densamente popolata, al confine tra le province di Salerno e Napoli. Il territorio soffre di gravi criticità assistenziali: carenze croniche di personale, Pronto soccorso sovraffollati e disservizi nella rete ospedaliera. Una situazione che non consente un accesso efficace alle cure, soprattutto nelle emergenze-urgenze. Per queste ragioni ho chiesto alla Giunta regionale di riconoscere il presidio Umberto I come DEA di II livello, attivare un tavolo istituzionale con ASL, enti locali e organizzazioni sindacali e programmare investimenti mirati non solo alla riqualificazione strutturale, ma anche al potenziamento organico e tecnologico”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: cammarano - regione
