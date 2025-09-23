Camion in via di Carraia Residente s’incatena all’ingresso del Comune
Il casello di Mugnano a Lucca, in un’area adiacente alla zona industriale di Capannori (già predisposto l’iter a livello urbanistico) e una ordinanza allo studio per evitare il transito dei Tir con massa superiore a 7,5 tonnellate. Sono queste le misure su cui il sindaco di Capannori, Giordano Del Chiaro lavorerà a breve per risolvere l’annosa questione della pericolosità di via di Carraia, angusta e con i camion che la percorrono diventano a rischio gli utenti deboli, pedoni e ciclisti. Un problema che riguarda l’omonima frazione e quelle di Parezzana e di Toringo, con il comitato che da anni segnala questi disagi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Via di Carraia pericolosa “Mi incateno al Comune“ - Lunedì mattina la clamorosa protesta di Andria, l’ex assistente capo della polizia penitenziaria che da 15 anni protesta per i troppi pericoli. lanazione.it scrive
"Troppi mezzi pesanti". Proteste in via Carraia - Sono disposti persino ad incatenarsi davanti al palazzo comunale di Capannori per sensibilizzare su un problema che li affligge da tempo. Scrive lanazione.it