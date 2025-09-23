Cameri | Procos Spa apre le porte per festeggiare i suoi 80 anni
In occasione del suo 80° anniversario, Procos Spa è lieta di annunciare l’apertura straordinaria del proprio stabilimento al pubblico domenica 5 ottobre. Un momento speciale, pensato per condividere con la comunità locale una storia di impegno, crescita e innovazione che dura dal 1945. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
*Appuntamento domenica 5 ottobre 2025, dalle ore 9:00 alle 14:30, presso lo stabilimento di Cameri!* Cameri (NO), settembre 2025 — In occasione del suo 80° anniversario, PROCOS S.p.A. è lieta di annunciare l'apertura straordinaria del proprio stabiliment
