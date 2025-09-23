Cameri | Procos Spa apre le porte per festeggiare i suoi 80 anni

Novaratoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del suo 80° anniversario, Procos Spa è lieta di annunciare l’apertura straordinaria del proprio stabilimento al pubblico domenica 5 ottobre. Un momento speciale, pensato per condividere con la comunità locale una storia di impegno, crescita e innovazione che dura dal 1945. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cameri - procos

Cameri: Procos Spa apre le porte per festeggiare i suoi 80 anni :: Segnalazione a Novara; Arrivano i Giapponesi: la Procos di Cameri; Procos, vent’anni fa la grande svolta nel segno del Giappone.

Cerca Video su questo argomento: Cameri Procos Spa Apre