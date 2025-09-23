Cambio ora | quando spostare le lancette e come influisce sul nostro benessere
Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre 2025, alle 3:00 del mattino, le lancette degli orologi dovranno essere spostate indietro di un’ora, segnando così le 2:00. Un passaggio che ci regalerà un’ora di sonno in più, ma che porterà con sé giornate visibilmente più corte, con il sole che tramonterà prima. Perché cambiamo l’ora?. L’adozione dell’ora legale e del successivo ritorno all’ora solare risale alla Prima Guerra Mondiale, introdotta come misura di risparmio energetico. L’idea era (ed è ancora oggi) quella di sfruttare al meglio la luce naturale per ridurre i consumi di energia elettrica. 🔗 Leggi su Funweek.it
