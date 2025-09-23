Cambio d' abito ma non di scarpe ladro arrestato

Due furti con strappo a distanza di una settimana a Sampierdarena. Per questo la polizia locale ha arrestato, in seguito alle denunce sporte dalle vittime, un 44enne di origini colombiane, irregolare sul territorio e pregiudicato, individuato grazie al circuito cittadino di videosorveglianza.I. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Cambio d'abito ma non di scarpe, ladro arrestato; Furto con strappo ai danni di due anziane a Sampierdarena: pregiudicato in custodia cautelare in 24 ore

