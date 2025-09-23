“ Dopo la Vuelta, la questione è diventata molto più urgente e seria”. A parlare è Rob Gitelis, fondatore di Factor Bikes, rinomato marchio di bici britannico che fornisce i mezzi al team di ciclismo Israel Premier-Tech, vicino a Tel Aviv, finito nel mirino delle proteste pro-Palestina soprattutto durante la Vuelta di Spagna. “Senza un cambio di nome, senza un cambio di bandiera, non continueremo “. Schietto, diretto e senza giri di parole: il team israeliano sarà costretto a cambiare tutto se vorrà continuare a gareggiare con le bici marchiate Factor, azienda con cui tra l’altro era stato annunciato un rinnovo a tempo indeterminato, anche se Gitelis precisa: “Avevamo un impegno verbale a continuare, ma da allora la situazione si è aggravata al punto che non possiamo più rispettar e tale impegno“, ha detto a cyclingnews. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Cambiate subito nome e togliete la bandiera o non continueremo": l'Israel Premier-Tech rischia di rimanere senza bici e senza ciclisti