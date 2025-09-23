Cambia una ruota al furgone nel Comasco e rimane schiacciato | gravissimo 25enne

Un 25enne è stato soccorso in arresto cardiocircolatorio a Valsolda (Como) dopo essere rimasto schiacciato da un furgone. Stando a quanto ricostruito finora, il giovane stava cercando di sostituire uno pneumatico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

