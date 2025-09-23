Camarda torna a casa da ‘nemico’ | sarà la sua prima partita a San Siro da avversario
Questa sera sarà particolare per Francesco Camarda. L'attaccante classe 2008 del Lecce affronterà per la prima volta il Milan a San Siro da avversario. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: camarda - torna
Allenamento Lecce: Camarda torna a disposizione, Pierret ai box per affaticamento
Camarda torna a San Siro. Che cosa hanno detto i suoi primi due mesi a Lecce?
Probabili formazioni Milan-Lecce Coppa Italia: Allegri vara il turnover limitato. Camarda torna a San Siro
Camarda torna a San Siro, turnover per Allegri: le probabili formazioni di Milan-Lecce - X Vai su X
Lecce, torna a disposizione Camarda Un altro giocatore però si ferma ai box - facebook.com Vai su Facebook
Milan-Lecce, Francesco Camarda torna a San Siro da avversario - Lecce: primo match da avversario nello stadio dove ha esordito in Serie A e tifato da bambino ... Come scrive msn.com
Milan-Lecce: Francesco Camarda torna a San Siro con un grande sogno - Il giovane attaccante affronta la sua ex squadra con la speranza di segnare quel primo gol che insegue da tanto tempo. Si legge su msn.com