Caltagirone radiologia Interventistica al Gravina | percorsi integrati e 450 procedure eseguite

Cresce la Radiologia Interventistica all’Ospedale “Gravina”, con oltre 450 procedure ad alto contenuto specialistico già eseguite e refertate. Questi interventi hanno permesso diagnosi più precise e trattamenti efficaci, spesso evitando la necessità di interventi chirurgici maggiori.La Radiologia. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Radiologia Interventistica Oncologica - La Radiologia Interventistica permette il trattamento dei tumori maligni sia a scopo curativo che palliativo, con miglioramento della qualità della vita per il paziente. Secondo unionesarda.it

