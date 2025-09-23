Caltagirone entro venerdì 17 ottobre le domande per i contributi sui libri di testo
Scadranno venerdì 17 ottobre i termini per presentare la domanda attraverso cui concorrere all’assegnazione dei contributi per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per le scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie di Caltagirone, erogati dalla Regione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
