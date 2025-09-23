Call of Duty Black Ops 7 | Svelato il Multiplayer con mappe movimento e nuove modalità

Activision ha alzato il sipario sulla modalità Multiplayer di Call of Duty: Black Ops 7, offrendo ai giocatori uno sguardo completo sulle novità che accompagneranno il lancio ufficiale fissato per il 14 novembre 2025. Il nuovo capitolo punta a ridefinire le regole del combattimento competitivo, introducendo innovazioni nel movimento, un ricco arsenale di mappe e modalità inedite che promettono di alzare ulteriormente l’asticella per la serie. Mappe al lancio: varietà e ritorni iconici. Black Ops 7 offrirà una selezione di contenuti senza precedenti al day one: 16 nuove mappe 6v6, progettate da zero per garantire varietà di ambientazioni e approcci tattici. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Call of Duty Black Ops 7: Svelato il Multiplayer con mappe, movimento e nuove modalità

In questa notizia si parla di: call - duty

Call of Duty Black Ops 7 deve risolvere questo problema persistente di Black Ops 6

Nuovo call of duty su game pass è un grande imbarazzo

Battlefield 6: la beta sorprende più di call of duty

Call of Duty: Black Ops 7 – Il trailer del multiplayer e tutte le novità tra mappe, armi e modalità http://dlvr.it/TNDKNl #CallOfDuty #BlackOps7 #Multiplayer #Videogames #Gamer - X Vai su X

Call of Duty diventerà un film ma esattamente di che tipo è ancora da definire e per farlo ci vorrà l'aiuto dei fan che hanno ricevuto un questionario dove indicare quale sotto-serie vorrebbero fosse... - facebook.com Vai su Facebook

Call of Duty Black Ops 7: il trailer del multiplayer mostra le 18 mappe di lancio; Call of Duty Black Ops 7: rivelato il multigiocatore; Call of Duty: Black Ops 7, ecco il trailer del multiplayer.

Il trailer di Call of Duty: Black Ops 7 viene pubblicato, 18 mappe multiplayer confermate - Circa quattro mesi dopo il primo teaser ufficiale, Activision è tornata con un trailer incentrato sul multiplayer per Call of Duty: Black Ops 7. Secondo notebookcheck.it

Call of Duty Black Ops 7: trailer e presentazione del Multigiocatore - Sono stati mostrati i dettagli per il multiplayer di Call of Duty Black Ops 7, con le varie modalità, e la beta in arrivo. Si legge su vgmag.it