Calendario Serie B 2025 2026 | date giornate risultati classifica

Calcionews24.com | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutte le informazioni e il programma giornata per giornata del campionato cadetto: calendario Serie B 20252026 La Serie B 20252026 ha preso vita mercoledì 30 luglio 2025, a Mantova, a partire dalle 20, con il sorteggio delle 38 giornate della regular season che si è svolto nella cornice di Palazzo Te. Calendario Serie B 20252026: . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calendario serie b 2025 2026 date giornate risultati classifica

© Calcionews24.com - Calendario Serie B 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica

In questa notizia si parla di: calendario - serie

Amichevoli estive 2025: calendario e risultati di tutte e 20 le squadre di Serie A

Calendario Serie A 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica

Calendario Serie A 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica

Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo; La aderisce a #BeActive; Al via la nuova stagione di Serie B, ufficializzati i calendari.

calendario serie b 2025Basket: il calendario definitivo della Serie B Interregionale - Ecco quello della Serie B interregionale Girone C, in cui militano Costone, Mens Sana e Virtus. Lo riporta ilcittadinoonline.it

calendario serie b 2025Basket B Interregionale, ecco il calendario definitivo di Mens Sana Basketball, Virtus e Costone Siena - E’ stato definito il calendario del campionato di Serie B interregionale Girone C, dove giocano le tre senesi: Vismederi Costone, Note di Siena Mens Sana e Stosa Virtus. radiosienatv.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Calendario Serie B 2025