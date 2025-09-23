I Mondiali 2025 di volley maschile sono entrati nel vivo con la disputa del primo turno a eliminazione diretta: le sfide da dentro o fuori hanno messo pepe sulla rassegna iridata, che si era già scaldata nella fase a gironi con le eccellenti eliminazioni di Brasile e Francia. Si è delineato il tabellone dei quarti di finale, le migliori otto squadre del Pianeta sono pronte a darsi battaglie negli scontri diretti previsti tra mercoledì 24 e giovedì 25 settembre. L’Italia se la dovrà vedere contro il Belgio: la nostra Nazionale ha avuto la meglio sull’Argentina con un secco 3-0 e si è meritata la rivincita contro di Red Dragons, da cui si era perso al tie-break nella Pool C. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calendario Mondiali volley 2025: orari dai quarti alla finale, programma, tv, streaming