Calciomercato Juventus occhi puntati in Saudi Pro League | il giocatore può sbarcare a Torino nei prossimi mesi! L’obiettivo della dirigenza
Calciomercato Juventus, si cerca il grande colpo per la mediana: un vecchio pallino bianconero avrebbe voglia di tornare in Serie A. Il calciomercato Juventus guarda con sempre maggiore attenzione a un campionato che fino a pochi anni fa era considerato periferico, ma che ora è ricco di stelle: la Saudi Pro League. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate da Tuttosport, la dirigenza bianconera avrebbe individuato proprio in Arabia Saudita il profilo ideale per rinforzare il centrocampo di Igor Tudor già a gennaio. Si tratta di un vecchio pallino, un top player che conosce alla perfezione la Serie A e che avrebbe manifestato la volontà di tornare a giocare nel calcio europeo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: calciomercato - juventus
Calciomercato Juventus, Nico Gonzalez sacrificabile: obiettivo 30 milioni
Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?
Calciomercato Juventus: No Alla Cessione di Alberto Costa! Da Non Vendere
#Calciomercato #Juventus: voci insistenti su #BernardoSilva, come stanno le cose - X Vai su X
L'attaccante serbo è disposto a parlare ancora con la #juventus e non chiude le porte al rinnovo #calciomercato #Calciomercatojuventus @follower - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, occhi puntati su un talento del Real: si tratta di Endrick; Juve, occhi puntati su Manchester: Zirkzee può arrivare già a gennaio, dipende da Amorim; Juve a caccia del nuovo bomber: Osimhen resta un sogno, occhi puntati su Jonathan David.
Calciomercato Juventus, occhi puntati in Saudi Pro League: il giocatore può sbarcare a Torino nei prossimi mesi! L’obiettivo della dirigenza - Calciomercato Juventus, si cerca il grande colpo per la mediana: un vecchio pallino bianconero avrebbe voglia di tornare in Serie A Il calciomercato Juventus guarda con sempre maggiore attenzione a un ... Secondo juventusnews24.com
Calciomercato Juve, occhi puntati su quel bianconero: può partire a gennaio di fronte a una proposta da 15-20 milioni. Di chi si tratta - 20 milioni per quel big a gennaio: i club europei vogliono anticipare la concorrenza estiva Il calciomercato Juve non dorme mai, e un nuovo, spinoso caso ri ... Come scrive juventusnews24.com